Bingöl'de genç çiftçilere 612 koyun dağıtıldı

İl Müdür Vekili Ali Fuat Berdibek, Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzağaç kampüsünde düzenlenen törende konuştu. Uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeylerinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal alanda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Genç Çiftçilere 11 milyon 730 bin hibe desteği

2016 yılında uygulamaya konulan projenin ilk iki yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca Genç Çiftçilere 11 milyon 730 bin hibe desteği sağlandığını belirten Berdibek, şunları kaydetti:

"Yine bu kapsamda 2018 yılında 213 proje ile 6 milyon 390 bin lira hibe desteği sağlanacaktır. 2016 yılında 44 küçükbaş hayvancılık projesi uygulanmıştır. 2017 yılında 51 küçükbaş hayvancılık projesi uygulanmış ve 2018 yılındaki 58 küçükbaş hayvancılık projesinden 52 tanesi koyunculuk projesi olup bunun da 18 adedi merkez ilçe köylerinde uygulanacaktır. Proje kapsamında her yetiştiriciye 32 koyun ve 2 koç olmak üzere 34 küçükbaş hayvan verilecektir."

Yapılan konuşmanın ardından 18 genç çiftçi çektikleri kurayla 32 koyun ile 2'şer koçu teslim aldı.

Kaynak: AA