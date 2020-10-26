Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan ekonomik verilere ilişkin, Türkiye ekonomisinin rotasında ilerlediğini söyledi.

Twitter hesabından, Sektörel Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranları rakamlarını paylaşan Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Endeksler yukarı yönde ilerledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine yükseldi.

Sektörel Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 6,4, perakende ticarette yüzde 1,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 74,9 iken, ekimde yüzde 6,4 artarak 79,7'ye yükseldi.

Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi.