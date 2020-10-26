Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,0230'dan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7808 en yüksek 7,9796 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,4 artışla 7,9652'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,0230'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,4970'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,4480'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 92,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1840 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Covid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

26 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle: