Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş pompaya yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin ve motorinin litre fiyatı düşecek.

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12 kuruş, benzin grubunda 7 kuruş indirim bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, indirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,64 liradan 5,57 liraya inecek.

Motorin grubunda da 12 kuruşluk bir indirim olacak.

İndirimler cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Benzinde dün 9 kuruş indirime gidilmişti

Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.