Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 384,9 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 384 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 384 lira 28 kuruşken satışı ise 384 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 616 lira satış fiyatı 631 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.703,31 dolar

Satış: 1.703,50 dolar

Gram

Alış: 384,28 lira

Satış: 384,80 lira

Çeyrek

Alış: 616,57 lira

Satış: 631,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.547,00 lira

Satış: 2.576,00 lira