Pompa fiyatlarına da yansıyacak indirim sonrası Ankara’da ortalama 6 lira 26 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 9 kuruş olacak.
İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 3 kuruşa, İzmir’de ise 6 lira 7 kuruşa inecek.
Kaynak: TRT Haber
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim bekleniyor.
Pompa fiyatlarına da yansıyacak indirim sonrası Ankara’da ortalama 6 lira 26 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 9 kuruş olacak.
İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 3 kuruşa, İzmir’de ise 6 lira 7 kuruşa inecek.
Kaynak: TRT Haber