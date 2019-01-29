Ekonomi

Benzine indirim geliyor

29 Ocak 2019 Salı 12:42 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 12:42

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim bekleniyor.

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