Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benzine 17 kuruşluk artış
[Fotoğraf: Arşiv]
Benzinin litre fiyatında 17 kuruş artış yapılacak. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatında 21 kuruşluk artış yapılacağını duyurdu.
Artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselecek.
Motorinde de 15 kuruş artış olacak. Artışın tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi ayarlaması ile ÖTV’den karşılanacak. Pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.
Etiketler: Benzin
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