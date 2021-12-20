Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin, motorin ve LPG'de fiyat artışı
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 62 kuruş, motorinin litre fiyatında 55 kuruş, LPG'nin litre fiyatında ise 57 kuruşluk fiyat artışı olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.
Fiyat artışı, benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55, LPG'nin litre fiyatında ise 57 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
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