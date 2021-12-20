Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere artışa gidildi.

Fiyat artışı, benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55, LPG'nin litre fiyatında ise 57 kuruş olarak pompaya yansıyacak.