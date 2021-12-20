Yapılan açıklamada, iş ve siyaset dünyası liderleri için bir buluşma noktası olan etkinliğin, Omicron salgını konusundaki belirsizliğin devam etmesi yüzünden ertelendiğini ve toplantının artık "yaz başı" için planlandığını aktarıldı.

Mevcut pandemi koşullarının, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, etkinliğin ileri tarihe erteleneceği söylendi.

2021'de de ertelenmişti

Koronavirüs salgını sebebiyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış ancak salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle 2 kez ertelenmişti.

"Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat ve hareketlilik üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı."Organizatörler Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Ocak ayında İsviçre'nin dağ tatil beldesi Davos'ta gerçekleşmesi planlanan yıllık toplantısını 2022 ortasına ertelediğini söyledi.

Dünyanın iş dünyası ve siyasi liderleri için bir buluşma noktası olan etkinliğin, Omicron salgını konusundaki belirsizliğin devam etmesi ışığında ertelendiğini ve toplantının artık "yaz başı" için planlandığını da sözlerine ekledi.

Cenevre merkezli WEF web sitesinde, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Hazırlıklar uzman tavsiyesi tarafından yönlendirildi ve İsviçre hükümetinin her düzeydeki yakın işbirliğinden yararlandı." Dedi.

"Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat ve hareketlilik üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı."Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Ocak ayında İsviçre'nin dağ tatil beldesi Davos'ta gerçekleşmesi planlanan yıllık toplantısını 2022 ortasına ertelediğini söyledi.

Dünyanın iş dünyası ve siyasi liderleri için bir buluşma noktası olan etkinliğin, Omicron salgını konusundaki belirsizliğin devam etmesi ışığında ertelendiğini ve toplantının artık "yaz başı" için planlandığını da sözlerine ekledi.

Cenevre merkezli WEF web sitesinde, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Hazırlıklar uzman tavsiyesi tarafından yönlendirildi ve İsviçre hükümetinin her düzeydeki yakın işbirliğinden yararlandı." Dedi.

"Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat ve hareketlilik üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı."Organizatörler Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Ocak ayında İsviçre'nin dağ tatil beldesi Davos'ta gerçekleşmesi planlanan yıllık toplantısını 2022 ortasına ertelediğini söyledi.

Dünyanın iş dünyası ve siyasi liderleri için bir buluşma noktası olan etkinliğin, Omicron salgını konusundaki belirsizliğin devam etmesi ışığında ertelendiğini ve toplantının artık "yaz başı" için planlandığını da sözlerine ekledi.

Cenevre merkezli WEF web sitesinde, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Hazırlıklar uzman tavsiyesi tarafından yönlendirildi ve İsviçre hükümetinin her düzeydeki yakın işbirliğinden yararlandı." Dedi.

"Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat ve hareketlilik üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı."