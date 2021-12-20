Darbe karşıtı gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Sudan Doktorlar Komitesine göre, dün, Aralık Devrimi'nin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösterilerde başkent Hartum'un Şarku Nil bölgesinde yaralanan bir protestocu daha hayatını kaybetti.

Böylece 25 Ekim'de ordunun yönetime el koymasının ardından hükümeti feshi ve sonrasında aldığı kararlara tepki olarak gerçekleştirilen eylemlerde ölenlerin sayısı 46 oldu.

Sudan Sağlık Bakanlığı ise dünkü gösterilerde polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede başkent Hartum'da 121, Kesele kentinde ise 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Aralık Devrimi'yle 30 yıllık Beşir rejimi sona ermişti

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Darbe olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Hartum Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir'in, 19 Aralık 2018'de başlayan halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı, siyasi ve ekonomik krizin sürdüğü ülkede, henüz hükümet kurulamadı.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.