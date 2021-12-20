Almanya'da üçüncü futbol ligindeki karşılaşmada siyahi bir oyuncuya yönelik ırkçı saldırı yapıldı.

Ülkede büyük tepkilere neden olan olay, haftasonu, Duisburg ile Osnabrück takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşandı.

Rakip sahada oynayan Osnabrück takımı, 35'inci dakikada köşe vuruşu kazandı.

İki oyuncu o atışı kullanmak için korner köşesine gitti..

O sırada tribünlerden Aaron Opoku’ya yönelik ırkçı tezahürat yapıldı.

Karşılaşmanın hakemi ırkçı tezahüratın ardından maça ara verdi.

İki takımın futbolcuları sahayı terk ederek soyunma odasına gitti, karşılaşma tatil edildi.

Irkçı tezahüratta bulunan 55 yaşındaki kişi, seyircilerin de yardımıyla tespit edilerek gözaltına alındı.

Federasyon bünyesindeki kontrol komisyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

