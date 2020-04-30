Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Benzin grubunda fiyat artışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Benzinde 16 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Bu artış, cuma gününden itibaren geçerli olacak. Ancak şu anki benzin değerleri, fiyat artışının olabilmesi için gereken oranın tam sınırında bulunuyor. Bu yüzden artışın olup olmayacağına üst makamlar karar verecek.
Motorin grubunda ise 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.
Etiketler: benzin fiyat artışıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 10:26
Sıradaki Haber
Dolar kaç lira? 30 Nisan dolar ve euro ne kadar? Döviz kurları…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz