Benzinde 16 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Bu artış, cuma gününden itibaren geçerli olacak. Ancak şu anki benzin değerleri, fiyat artışının olabilmesi için gereken oranın tam sınırında bulunuyor. Bu yüzden artışın olup olmayacağına üst makamlar karar verecek.

Motorin grubunda ise 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.