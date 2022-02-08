Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 19:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin fiyatında 71 kuruş artış
[Fotoğraf: AA]
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş artacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında pompaya yansıyacak şekilde 71 kuruş artış yapılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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