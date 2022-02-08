Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamındaki İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı için başvurular başladı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) merkezinde düzenlenen toplantıda, proje paydaşları tarafından programın işleyişine dair bilgiler verildi.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Ofis Başkanı Tamer Kılıç, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülecek ENHANCER Projesi'nin girişimciliğin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

10 kooperatife destek verilecek

Projeyle 10 kooperatife destek verileceğini ifade eden Kılıç, kooperatiflerden çok sayıda proje beklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı Bölüm Başkanı Libor Chlad ise AB'nin Türkiye'ye, Suriyelileri ev sahipliği konusunda destek vermeye devam ettiğini dile getirerek, "Gerek Suriyeliler gerekse Türk girişimciler, finansmana erişim sorunu yaşıyorlar. ENHANCER gibi projeler, bu sorunu çözmeyi ve girişimcilik iklimini geliştirmeyi hedefliyor. Temel hedef ise ekonomik kalkınmaya destek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek de istihdam yaratma amaçlı girişimcilere destek programları bütçesinin Türkiye genelinde 32 milyon 500 bin euro olduğunu bildirdi.

Kalkınma ajanslarının bulunduğu illerde girişimcilik ikliminin gelişmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini ifade eden Şimşek, ajansların ülke genelinde çok sayıda AB destekli projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Programda BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak da konuşmasında, yaptıkları projeler ve verdikleri desteklere değindi.

Proje kapsamında başvurular 14 Mart'ta sona erecek. Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'deki kayıtlı kooperatif ve kooperatif birliklerine 2 milyon euro değerinde destek sağlanacak.