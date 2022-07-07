Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BDDK'dan şirketlere kredi kolaylığı
BDDK, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirdi. Kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek.
Döviz varlığı olan şirketlerin kredi kullanımına sınırlama getiren düzenleme esnetildi.
Şirketler, denetçiye onaylatarak bankalara vereceği belgeyi, yeminli mali müşavir onayıyla alabilecek.
Ayrıca, kredi kullanmak için belge verme yükümlülüğü olan şirkete beyan esas alınarak kredi sağlanacak.
Kredi alan şirketler beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek.
Kredi kartı borçları, tedarikçi finansmanı, doğrudan borçlandırma sistemi, kapsam dışında bırakıldı.
Etiketler: BDDK Son Dakika
Son Haberler
- 21:32
- 21:26
- 20:53
- 20:06
- 19:42
Sıradaki Haber
Türkiye'de uluslararası taşıma yüzde 20 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz