Açıklama, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüsün rekabet soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, uzlaşma sonucu iki firmaya da idari para cezası verildi.

Firmalardan birine 7,4 milyon lira, diğerine de 549 bin lira tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Soruşturma, firmaların mevzuatı ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılmıştı.