Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rekabet Kurulu'ndan spor ürünleri üreten iki firmaya 8 milyon lira ceza
[Fotograf: AA]
Rekabet Kurulu'nun spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki firma hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Soruşturma kapsamında firmalara yaklaşık 8 milyon lira idari para cezası verildi.
Açıklama, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.
Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüsün rekabet soruşturması tamamlandı.
Soruşturma kapsamında, uzlaşma sonucu iki firmaya da idari para cezası verildi.
Firmalardan birine 7,4 milyon lira, diğerine de 549 bin lira tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Soruşturma, firmaların mevzuatı ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılmıştı.
Etiketler: Rekabet Kurulu
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