BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 Şubat 2021'de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.