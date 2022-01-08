Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 Şubat 2021'de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.
Etiketler: BDDK Resmi Gazete
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