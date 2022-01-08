İstanbul'da iş arayanlara yardımcı olmak amacıyla istihdam fuarı açıldı. Ümraniye Santral Meydanı'ndaki İstihdam Fuarına 90'a yakın firma katılıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım törendeki konuşmasında, "Firmalardan gelen talepler doğrultusunda böyle yüz yüze görüşebilecekleri bir fuar organize edelim dedik. 90’a yakın firma 3 bin 600 civarında işçi arıyor'' ifadelerine yer verdi.

Fuarın sloganı "Burada İş Var"

Düzenlenen fuar kapsamında, doğru iş başvurusu yapmakla ilgili eğitimler de verilecek. Fuarda iş başvuru formu dolduranlar, böyle bir çalışmanın olmasından memnun olduklarını dile getirdi.

İş başvurusu için gelen bir vatandaş, "Bir süredir iş arıyorum böyle bir yer olunca da değerlendirmek istedim birçok firma var burada ve bizimle bire bir ilgileniyorlar" dedi.

İstihdam Fuarı 3 gün sürecek.