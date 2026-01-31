BDDK: Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i düzenlemeden etkilenmiyor

BDDK’dan yapılan açıklamada, kredi kartlarına ilişkin limit düzenlemesi ile kullanıcıların gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edileceği belirtildi.

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13 trilyon 300 milyar liralık bireysel kredi kartı limiti bulunduğu bildirildi.

Açıklamada "Toplam limitin sadece yüzde 21'i kullanılmakla beraber, yüzde 79'u kullanılmamaktadır” denildi.

Sektörde 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının yüzde 75’inin limitinin 400 bin liranın altında olduğuna işaret edilen açıklamada, “Dolayısıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği de vurgulandı.

Kredi kartı limitlerinin gelirin 4 katına kadar çıkarılmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.