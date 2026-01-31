Hafif Yağmurlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.01.2026 18:15

BDDK: Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i düzenlemeden etkilenmiyor

BDDK, kredi kartlarında uygulanacak limit düzenlemesine açıklık getirdi. Söz konusu kararların, finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla, bir paket ve ilgili kurumlarla koordine halinde alındığına işaret edildi. Temel hedefin, tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele olduğu vurgulandı.

BDDK: Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i düzenlemeden etkilenmiyor

BDDK’dan yapılan açıklamada, kredi kartlarına ilişkin limit düzenlemesi ile kullanıcıların gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edileceği belirtildi.

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13 trilyon 300 milyar liralık bireysel kredi kartı limiti bulunduğu bildirildi.

Açıklamada "Toplam limitin sadece yüzde 21'i kullanılmakla beraber, yüzde 79'u kullanılmamaktadır” denildi.

Sektörde 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının yüzde 75’inin limitinin 400 bin liranın altında olduğuna işaret edilen açıklamada, “Dolayısıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği de vurgulandı.

Kredi kartı limitlerinin gelirin 4 katına kadar çıkarılmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.

ETİKETLER
BDDK Kredi Kartı
Sıradaki Haber
Türkiye limanlarında Cumhuriyet tarihinin yük elleçleme rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Bakan Kacır: TUSAŞ, Kahramanmaraş'taki tesislerinin temellerini atacak
19:00
İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi
18:33
İstanbul'da midibüs tıra çarptı: 13 yaralı
18:22
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
18:01
Türkiye limanlarında Cumhuriyet tarihinin yük elleçleme rekoru kırıldı
17:36
İzmir'de tramvay çarpan liseli kızın ailesi 50 gündür iyi haber bekliyor
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ