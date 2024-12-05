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Ekonomi
AA 05.12.2024 19:40

BDDK duyurdu: Cep telefonu taksit sayısı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cep telefonları için yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti.

BDDK duyurdu: Cep telefonu taksit sayısı değişti

BDDK, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi.

"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay olduğu aktarılan açıklamada, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiği kaydedildi.

Mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi.

Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılırken, yeni uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor.

Enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin açıklama

BDDK, bugün 11021 sayılı karar uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini aktardı.

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