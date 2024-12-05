Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Merkez Bankası, iskonto oranlarının düşürüldüğünü vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir."