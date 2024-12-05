Puslu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.12.2024 18:31

Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi. Enflasyona endeksli tahvil ve kira sertifikalarında iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Merkez Bankası, iskonto oranlarının düşürüldüğünü vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir."

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:37
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi: Bölgedeki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde
18:28
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
18:27
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 251 BM çalışanı öldü
18:08
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 6 bloklu sitenin yıkımına başlandı
17:56
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
Van'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
Van'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
FOTO FOKUS
"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver"
"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ