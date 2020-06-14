Haber Giriş: Kaynak: AA
'BDDK, COVID-19'a karşı 50'ye yakın düzenleme yaptı'
BDDK Başkanı Akben, "COVID-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık" dedi.
Akben, "Proaktif düzenleme yaklaşımı, sektörün aktif olarak koordine edilmesi, son derece önem arz eden bir durumdu." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 19:23
Son Haberler
- 19:39
- 18:17
- 18:10
- 18:04
- 18:20
Sıradaki Haber
TCMB Başkanı Uysal: Aldığımız tedbirler bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz