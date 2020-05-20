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Bazı ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi
Aralarında iş ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünlerinin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.
İş ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri ilave gümrük vergisi kapsamına alındı.
İlave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda uygulanacak.
Etiketler: son dakika ilave gümrük vergisiSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:54
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