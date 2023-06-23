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Ekonomi
AA 23.06.2023 09:00

Bazı sanayi ürünleri ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Kompresör ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Bazı sanayi ürünleri ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarife kontenjanı, izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresöründe 49 bin 308, soğutucu olarak izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresöründe 98 bin 935, rotatif tip komresörde 500 bin adetlik tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek.

1 Temmuz başlayacak

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Söz konusu düzenlemeler, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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