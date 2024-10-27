Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Baykar'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar adıyla sahte yatırım ilanları paylaşıldığı vurgulandı.

Dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada Baykar'ın resmi duyurularının yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

"Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz." denildi.