Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla harekete geçiyor.

Gaziantep'in önemli tarımsal alanlarından biri olan Barak Ovası'na Fırat Nehri'nden su taşımak artık daha kolay olacak.

Nizip ilçesine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile üretilen elektrik, tarımsal sulamada kullanılacak. 20 milyon 500 bin lira bütçeli projenin tamamı ajans tarafından karşılanıyor. 5 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali'ne ilişkin ihale bugün yapılacak.

Projeden Barak Ovası'nda arazisi bulunan yaklaşık bin çiftçi yararlanacak. Aynı zamanda istihdamın artırılmasına da katkı sağlanacak.