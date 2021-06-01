Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi destek ödemeleri öne çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Nakdi destek ödemeleri öne çekildi. Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 8 Haziran'da olacağını söyledi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
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