Nakdi destek ödemeleri öne çekildi. Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 8 Haziran'da olacağını söyledi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.