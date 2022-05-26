Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 20 Mayıs ile biten haftada 274 milyar 173 milyon 786 bin lira artarak 6 trilyon 801 milyar 338 milyon 265 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,80 artışla 2 trilyon 804 milyar 109 milyon 169 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4 yükselişle 3 trilyon 710 milyar 633 milyon 268 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 342 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 494 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 20 Mayıs itibarıyla 1 milyar 42 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,69 artarak 808 milyar 631 milyon 834 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,76 artışla 728 milyar 103 milyon 370 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,13 yükselişle 368 milyar 383 milyon 16 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 298 milyar 248 milyon 3 bin lirası konut, 13 milyar 437 milyon 87 bin lirası taşıt ve 496 milyar 946 milyon 744 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Mayıs ile biten haftada 123 milyar 569 milyon 511 bin lira artarak 5 trilyon 692 milyar 417 milyon 919 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,77 artış kaydetti.