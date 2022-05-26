Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintileri için rekor ceza
EPDK, Isparta'daki elektrik kesintileri konusunda, mesken abonelerine 109 TL, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak 1307 TL'ye kadar değişen tutarda olmak üzere toplamda 15 milyon 583 bin 459 TL ödenmesine karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Kremlin, tahıl sevkiyatındaki sorunlar için batılı ülkeleri suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz