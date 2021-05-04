Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balık türlerine karşı alınan tedbirler sürüyor.

Balon balığı olarak adlandırılan popülasyonu azaltmak için avcılığı destekleniyor.

Adet başına 5 lira destek

Balon balığı türlerini avlayan balıkçılara 500 bin adete kadar 5 lira destek ödemesi yapılacak. 500 bin adetten sonra ise 5 milyon adete kadar destekleme miktarı 50 kuruş olacak.

Verilen desteklemelerle biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor. Ayrıca balıkçılığın ve ekonominin alacağı zararında da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.