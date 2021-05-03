Sivas'ın kenevir ekimine izin verilen iller arasına alınmasının ardından Valilikte 6 üreticiyle sözleşmeli kenevir üretimi protokolü imzalandı.

Bu çerçevede, 6 çiftçiye tohum desteği verilerek 170 dekar alanda kenevir ekimi yapıldı.

İlk tohumlar, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü karşısındaki arazide Vali Salih Ayhan'ın katılımıyla ekildi.

Ayhan burada yaptığı açıklamada, kentin tarım potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

"Sivas bugün tarihi günlerinden birisini yaşıyor"

Ana hedeflerinin tarımsal verimlilik ve çeşitliliği artırmak olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas bugün tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Özel önemi olan, katma değeri yüksek, birçok sektörde ham madde olarak kullanılan kenevir üretimi için bugün sahada ekim gerçekleştiriyoruz. Sivas halkı bunu çok istedi ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve bakanlık genelgesiyle Sivas da kenevir ekilebilir iller içinde 20. il oldu. Ardından İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları başlattı. Şu an 6 çiftçimize tohum desteği vererek 170 dekarın ekimini gerçekleştiriyoruz. Seneye hedefimizi koyduk, inşallah bin dekar alana ekim yapacağız."