Puslu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 19.01.2025 10:42

Balık tezgahlarında fiyatlar nasıl?

Trabzon’da tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor. Hamsinin kilosu 200 liradan, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 175, istavrit ve mezgit 150, çupra 300, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Balık tezgahlarında fiyatlar nasıl?

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Sezonun ilk haftalarından itibaren ise ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Av sezonu bereketli geçerken Trabzon Balıkçılar Hali’nde; kar suyuyla lezzetlenen hamsinin kilosu 200 liradan, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 175, istavrit ve mezgit 150, çupra 300, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor. Alıcılar ise tercihlerini en çok hamsi, istavrit ve mezgit balıklarından yana kullanıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Palamut yerini hamsiye bıraktı"

Balıkçı Mustafa Karslı, hamsinin irileştiğini ifade ederek, “Sezon bereketli ve iyi başladı. Yavaş yavaş sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu süreçte yoğun gelen palamut tezgahlardaki yerini yerli hamsiye bıraktı. Vatandaşımız da boyutundan memnun. Taze ve yerli, fiyatı biraz fazla. Vatandaşlar hamsi, istavrit, mezgit balıklarını tercih ediyor. Hamsinin arasına istavrit karışıyor. Eskilerimiz böyle olunca hamsinin gidici olduğunu söyler. Hamsi irileşiyor öyle olunca da arasına istavrit karışır ve yavaş yavaş kaybolur” dedi.

Sezonun sonuna gelindiğini kaydeden balıkçı Ahmet Çoğalmış, “Tezgahlarda durumlar çok güzel. Bu sezon palamut boldu, yavaş yavaş sezonun sonlarına geliyoruz. Hamsi iri. Kar suyunu yiyen balık her zaman yağlı ve lezzetli olur. Hamsi de kar suyunu yedi. Gayet güzel. Vatandaşlar da zaten genelde hamsi, istavrit, mezgit ve palamut tüketiyor” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
Trabzon Hamsi
Sıradaki Haber
Aralıkta 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir istifa etti
11:18
Gümrükler Muhafaza ekipleri 1,5 milyar değerinde kaçak eşya ele geçirdi
11:15
Türksat 6A hizmete girmek için gün sayıyor
11:07
Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatında rekor
11:05
Kırmızı ışık ihlalini dron yakaladı, polis ceza kesti
10:59
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına ediyor
Katil İsrail, ateşkes öncesi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkes öncesi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Firari FETÖ'cüden soru hırsızlığı itirafı
Firari FETÖ'cüden soru hırsızlığı itirafı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ