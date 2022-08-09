Son yıllarda artan dış ticaret hacmi ve rekor kıran ihracat, kara yolu sınır kapılarında yoğunluğa neden olurken, bu sıkışıklığı azaltmak için Bakanlık gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyor. Dünyada birçok ülke kısa mesafe deniz taşımacılığını destekliyor.

Düzenleme ile Türkiye limanları ile diğer ülke limanları arasında Ro-Ro, Ro-Pax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya mevcut hatların kapasitelerinin yüzde 50 artırılması halinde mevcut hatlarda kullanılacak gemilere destek verilecek.

Düzenli sefer yapan Türk bayraklı Ro-Ro gemilerinin donatanlarına geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi başına 2 dolar ödeme yapılacak.

Türk bayraklı Ro-Pax gemilerinin donatanlarına ise geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi (tır, dorse) başına 3 dolar ödenecek.

Daha kısa mesafelerde (20 deniz mili) araç taşıyan gemilerin donatanlarına ise bu destek yük birimi başına 20 dolar olarak uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında, mevcut hatları geliştiren söz konusu gemilerin ödemesi gereken kılavuzluk ve römorkörcülük ücretleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, kara yoluyla taşınan yüklerin deniz yoluna aktarılması ile Türkiye limanlarıyla diğer ülke limanları arasında düzenli seferlerin frekansları arttırılarak, ihracatçıların daha kısa zamanda ve daha ucuz maliyetlerle ürünlerini sevk etmeleri sağlanacak.

Türk bayrağı altında gemi işletme teşvik edilerek Türk denizci istihdam edilmesi de hedefleniyor.