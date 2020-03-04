Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarındaki usulsüz artış ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pekcan, 13 firma hakkında soruşturma başlatıldığnı belirterek şunları söyledi:

"3 Mart itibarıyla Reklam Kurulumuz toplandı. İlgili kanun çerçevesinde 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz bundan sonra da devam edecek. Eğer aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var."

Pekcan, ülkedeki maske üretiminin ihtiyacı karşılayabileceğini vurgulayarak, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda" dedi.