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Ekonomi
DHA 26.12.2023 11:17

Bakan Yumaklı: Denetimlerde 535 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bu yıl, gıda üretim ve satış yerlerine yaptığımız denetimlerin yanında, sektörel bazda eş zamanlı denetimler de gerçekleştirdik. Bu denetimlerde; Toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yaptık. 17 bin 652 adet uygunsuz işlem tespit ettik. 535 milyon lira idari para cezası kesildi." dedi.

Bakan Yumaklı: Denetimlerde 535 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret etti ve yılbaşı öncesi gıda denetim rakamlarına dair basın açıklaması düzenledi.

Bakan Yumaklı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığı ile oynayanların gözünün yaşına bakmayız. Bu yıl, gıda üretim ve satış yerlerine, yıl boyu süren program kapsamında yaptığımız denetimlerin yanında, sektörel bazda eş zamanlı denetimler de gerçekleştirdik.

Bu denetimlerde; Toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yaptık. 17 bin 652 adet uygunsuz işlem tespit ettik. 535 milyon lira idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Eş Zamanlı Denetim Programı

Bugün de farklı bir Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen; kuruyemiş, unlu mamüller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz."

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Denetim İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
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