Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündemle ilgili soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.

Uzay yarışı da özellikle son 3 yılda çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Uzay yarışına ülkeler yatırımlar yapmaya başladı. Burada önemli olan şey, bu yarışın getirisini götürüsünü hesaplayarak doğru alana yönlenebilmek.

"Turistik seyahat olmayacak, bilimsel misyon olacak"

Bir turistik seyahat olmayacak. Bu bir bilimsel misyon olacak. Bu manada da alanında temayüz etmiş insanlar arasından, gerçekten böyle bir görevin yükünü kaldırabilecek, stresini, fiziki zorluklarını kaldırabilecek bir insanımızı seçerek uzaya göndereceğiz ve orada Uluslararası Uzay İstasyonunda bir bilimsel çalışma yapmasının ve oradaki altyapıyı kullanmasının önünü açacağız.

"Türkçe bir isim bulmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanımızın Türkçe hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Dünyada en çok bilinen işte batının yetiştirdiği, özellikle Amerika'nın yetiştirdiği uzay insanlarına verilen Astronot ismi ve Sovyet döneminden itibaren yetiştirilen uzay insanlarına verilen kozmonot ismi… Farklı ülkelerin bu manada farklı çalışmaları olmuş. Biz de burada gerçekten Türkçe bir isim bulmak istiyoruz. Madem bir vatandaşımızı göndereceğiz, bir vatandaşımızın üzerine yatırım da yapacağız. Bunlar basit hadiseler değil.

Bu vatandaşımızın 2 yıla yakın eğitim alması lazım. Bu özellikle uzaya gitmiş bir Türk vatandaşı, gençler ve çocuklar için de bir rol model olacak. Biliyorsunuz tüm dünyada astronotlar konuşmacı olarak davet ediliyor, deneyimleri paylaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin önüne koyacağımız bir rol modeli çok iyi bir şekilde yetiştireceğiz ama isminin de Türkçe olması bizi mutlu eder.

Türkiye'de de farklı çalışmalar var. Bursa'da Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezini açtık. Yaklaşık 3-4 ay oldu. Büyük bir tesis, çok etkileyici bir tesis. Oranın ismini Gökmen Uzay Havacılık Merkezi koymuşlar. Gökmen diye bir isim bulmuşlar ama bu ismi çok tutmuyoruz. Zaten sayın cumhurbaşkanımız tüm dilbilimcilere ve Türk insanına çağrıda bulundu. Bunların hepsi değerlendirilip inşallah güzel bir isim bulabiliriz.

"Önemli hedeflerimizden biri de uzaya erişimi sağlamak"

İlk misyonumuz ayla ilk teması gerçekleştirmek. Biz burada elde ettiğimiz kazanımlarla, kabiliyetlerle ikinci misyonumuzu hayata geçireceğiz. Önemli hedeflerimizden biri de uzaya erişimi sağlamak. ROKETSAN, özellikle mini ve mikro uyduları yakın yörüngeye taşımak için kendi roketini tasarlıyor. Ama bunun daha büyüklerini tasarlamak, yapmak mecburiyetindeyiz eğer kendimiz erişmek istiyorsak.

"Ekvatora yakın bir yerde uzay limanı işletmesine sahip olmanız lazım"

Bunun ikinci bir ayağı da aslında bir uzay limanı işletmesine sahip olabilmek. Türkiye şu anda coğrafi konum itibarıyla, kurduğunuz bir uzay limanı işletmesi ve roketinizle, uzaya çıkaracağınız Spacex'ten çok daha ucuza götüremez. Çünkü coğrafi konumu buna uygun değil. Ekvatora yakın bir yerde uzay limanı işletmesine sahip olmanız lazım. Biz bunu da gerçekleştirmek üzere dost ve müttefik ülkelerle bunun görüşmesini yapıyoruz.

Belki bir ortak uzay limanı işletmesi kurmak, bizi uzaya ulaştıracak roketleri tasarlamak üzere… Ay misyonunun ikinci adımında da kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye kendi roketimizle çıkarıp bu sefer gönderdiğimiz uzay aracıyla belki bir uyduyu ayın yörüngesine yerleştirmek. Belki de ayın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bir uzay aracını, bir roverı ay yüzeyine indirip orada bilimsel çalışmalar yapan bilimsel çalışmalar yapabilen 5 ülkeden biri olmak.