EIA'nın "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 53,20 dolar olarak tahmin edildi. Aralık ayı raporunda bu rakam 52,70 dolardı.

Raporda, bu yılın ilk yarısında ortalama 54,47 dolar ikinci yarısında ise 52 dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının gelecek yıl 55,19 dolar olacağı öngörüldü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 50,21 dolar, gelecek yıl 51,56 dolar olacağı tahmin edildi.

Üretim beklentisi aşağı çekildi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 100 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.