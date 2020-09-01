Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağustosta temmuza göre endeksin bir miktar gerilemesine karşın 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde olduğunu ve canlanmayı gösterdiğini vurgulayan Varank, "10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste ağustosta elde ettiği 54,3'lük değerle aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, Rusya'nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı.