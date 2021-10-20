Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım bedeli 111 milyon lira olan 12 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’de bugün artık OSB’si olmayan il kalmadığına dikkat çeken Bakan Mustafa Varank “Endüstri Bölgelerimizin sayısını 23’e çıkardık. 2020 yılında pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen tarihi bir rekor olan 10 bin 472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaştık. Belge sayısında bir önceki yıla göre yüzde 86’lık artış kaydettik. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısı 89’a, Ar-ge ve Tasarım Merkezleri sayısı 1601’e ulaştı. Hedefimiz ülkemizin rekabetçi gücünü yükselten bu yatırımlara devam etmek” diye konuştu.