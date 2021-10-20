Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yılın ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre , AB ülkelerinde geçen yılın ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 21,34 ro ödenirken, bu rakam 2021'in ilk yarısında 21,92 euroya çıktı.

Elektrik için en fazla ödeme Almanya'da

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,03 euro ödenirken, bu ülkeyi 10,24 euroyla Bulgaristan, 12,79 euroyla Malta ve 12,81 euroyla Hollanda izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 31,93 euro ödedi. Almanya'yı 29 euroyla Danimarka, 27,02 euroyla Belçika, 25,55 euroyla İrlanda, 23,23 euroyla İspanya ve 22,59 euroyla İtalya takip etti.

Doğal gaza en fazla ödeme yapan ülke Hollanda

Yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 6,39 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 6,45 euro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 9,61 euroyla Hollanda'da yapılırken, bu ülkeyi 8,95 euroyla Danimarka, 7,62 euroyla Portekiz, 7,03 euroyla İtalya, 6,91 euroyla İspanya, 6,78 euroyla Fransa ve 6,47 euroyla Almanya izledi.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Litvanya'da gerçekleşti. Litvanya'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 2,79 euro ödedi. Bu ülkeyi 2,97 euroyla Letonya, 3,07 euroyla Macaristan, 3,17 euroyla Romanya ve 3,68 euroyla Bulgaristan takip etti.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarının hızla artış yaşandığı dönemin öncesini kapsıyor. Avrupa ülkelerinde gaz ve elektrik fiyatları son aylarda hızla artış gösterdi.