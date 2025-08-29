Açık 20.7ºC Ankara
AA 29.08.2025 23:28

Bakan Uraloğlu: Trabzon'a yeni bir havalimanı inşa edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı inşa edeceklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen "Trabzon Günleri"nin açılışına katıldı.

Bakan Uraloğlu, kente yaptıkları hizmetleri anlattı. Uraloğlu, havalimanının Trabzon'un dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin en yoğun 7. havalimanı

"2024'te yaklaşık 3,6 milyon insanımız burayı kullandı ve Türkiye'nin en yoğun 7. havalimanı oldu. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık. Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP hizmet binasını hizmete açtık. Ama 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon'umuz için yeterli değil. Bunu da biliyoruz. Bu nedenle mevcut yerinde biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı da inşa edeceğiz. Trabzon'umuzu dünya ile daha güçlü bir şekilde bu vesileyle buluşturmuş olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 175 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, 56 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 265 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 555 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu ile Trabzon'u Türkiye'nin dört bir yanına bağladıklarının altını çizerek, "Türkiye'nin en uzun çift tüplü tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak, İran ve Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşımını sağladık." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi şehre kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda proje çalışmalarımızı Trabzon Büyükşehir Belediyemizle beraberce yürütüyoruz. Yıl sonuna kadar bütün çalışmaları bitirerek, fizibilitesini yaparak yetiştirebilirsek bu sene, yetiştiremezsek 2026 yatırım programına alarak inşallah başlamayı hedefliyoruz."

Samsun'dan Sarp'a kadar uzanacak demir yolu projesine ilişkin de Uraloğlu, "Bu hattımız, 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı Projesi ile entegre olacaktır." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
