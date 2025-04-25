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Ekonomi
AA 25.04.2025 15:17

Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon beklentilerinde kayda değer iyileşme gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon beklentilerinde kayda değer iyileşme gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın yayımladığı nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı
TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hane halkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti. Yurt içi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Enflasyon
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