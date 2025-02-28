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Ekonomi
TRT Haber 28.02.2025 11:16

Bakan Şimşek: Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettik, kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ekim-Aralık 2024'e yönelik dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3, çeyreklik bazda ise yüzde 1,7 büyüdüğünü belirten Şimşek, "Böylece 2024 yılı büyümesi yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelirimiz 1,3 trilyon doları aşarken kişi başı gelir 15 bin 463 dolara ulaştı. İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sanayi katma değerinin iki çeyreğin ardandan pozitife döndüğünü vurgulayan Bakan Şimşek, son çeyrekte üretim tarafından tüm sektörlerin büyümeyi desteklediğini söyledi.

Bakan Şimşek, şöyle devam etti;

Potansiyel büyümemiz için önemli olan makine teçhizat yatırımları son çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü. 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net diş talebin 1,1 puan katkısıyla dengeli bir büyüme gerçekleşti. Böylece cari açığın milli gelire oranı 2,8 puan gerileyerek 2024'te yüzde 0,8 oldu. Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağladı.

"İyileşen güven ekonomiyi olumlu etkileyecek"

Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen işgücü piyasasında güçlü görünüm devam etti. 2024 yılında istihdam yaklaşık bir milyon kişi arttı, işsizlik oranı 2012'den sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. 2025 yılında ticaret ortaklarımızın büyümesindeki artış, daha destekleyici küresel finansal koşullar ve ilimli emtia fiyatı beklentileri büyümeyi olumlu etkileyecek unsurlar olarak ön plana çıkarken küresel ticarette artan korumacı politikalar ve jeopolitik gelişmeler risk faktörleri arasında yer alıyor. Yurt içinde dezenflasyonla uyumlu olarak oluşacak daha elverişli finansal koşullar, politikalarımızla artan öngörülebilirlik ve iyileşen güvenin ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz.

Programımızla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettik, kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz.

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