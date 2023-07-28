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Ekonomi
TRT Haber 28.07.2023 21:22

Bakan Şimşek: Risk primi 400 baz puanın altını gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS risk primi bugün 400 baz puanın altını gördü" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Risk primi 400 baz puanın altını gördü

Rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."

 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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