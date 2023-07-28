Bakan Şimşek: Risk primi 400 baz puanın altını gördü

Rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."
Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2023
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü. pic.twitter.com/ci7uo43ORd