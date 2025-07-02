Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.07.2025 14:26

Bakan Şimşek: Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracat, dirençli yapısını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğunu söyledi.

Bakan Şimşek: Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracat, dirençli yapısını koruyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından makroekonomik verilerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğuna işaret eden Şimşek, "Cari açık, öngörülerimiz doğrultusunda gerçekleşirken sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek, nisanda 381 baz puana kadar yükselen risk priminin (CDS) haziran sonu itibarıyla 283 baz puana gerilediğini aktararak şunları kaydetti:

"İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indi. CDS ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kararlı ve sabırlı duruşumuzun olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Dezenflasyon süreciyle yurt içi finansal koşulların önümüzdeki dönemde daha da iyileşmesini bekliyoruz."

ETİKETLER
İhracat Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör: Otomotiv endüstrisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Türk deniz filosuna 14 milyon dolar yenileme teşviği
14:32
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
14:12
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir evi yıktı
14:14
'Terörsüz Türkiye'de turizm atağı
14:07
İspanya'da orman yangını: 2 ölü
14:23
İran’da kalan uçaklar Türkiye’ye geri getiriliyor
Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntulara ulaşıldı
Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntulara ulaşıldı
FOTO FOKUS
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ