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Ekonomi
TRT Haber 03.10.2024 10:55

Bakan Şimşek: Hedef enflasyonu 2026 sonunda tek haneye indirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi programı sonuç veriyor. Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek. İstihdam artışı bir yılda çok güçlü seyrediyor" dedi.

Bakan Şimşek: Hedef enflasyonu 2026 sonunda tek haneye indirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da ‘’T24 15 Yaşında Yıllık Buluşmaları’’ konferansında konuştu. 

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin risk priminde ciddi bir iyileşme var. Türkiye yüksek sürdürülebilir büyüme patikasına oturmak istiyorsa fiyat istikrarını sağlaması lazım.

27 Eylül itibarıyla rezervlerde son 1 yıl içerisinde 93 milyar dolarlık bir artış var. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda çok önemli adımlar attık. 

Derecelendirme kuruluşlarından bu yıl 5 not artışı sağlandı. Bir yıl içinde bu tür bir not artışı çok istisnadır.

Yapay zekada kat edeceğimiz, kat etmemiz gereken mesafe var.

Ayrıntılar geliyor...

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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