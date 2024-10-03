Bakan Şimşek: Hedef enflasyonu 2026 sonunda tek haneye indirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da ‘’T24 15 Yaşında Yıllık Buluşmaları’’ konferansında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin risk priminde ciddi bir iyileşme var. Türkiye yüksek sürdürülebilir büyüme patikasına oturmak istiyorsa fiyat istikrarını sağlaması lazım.

27 Eylül itibarıyla rezervlerde son 1 yıl içerisinde 93 milyar dolarlık bir artış var. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda çok önemli adımlar attık.

Derecelendirme kuruluşlarından bu yıl 5 not artışı sağlandı. Bir yıl içinde bu tür bir not artışı çok istisnadır.

Yapay zekada kat edeceğimiz, kat etmemiz gereken mesafe var.

Ayrıntılar geliyor...