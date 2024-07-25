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Ekonomi
TRT Haber 25.07.2024 08:26

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

Ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları hız kesmeden sürüyor. Bakan Mehmet Şimşek'in şimdiki durağı Brezilya. Şimşek, bugün G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Işıkhan da G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda konuşacak.

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için Brezilya'da.

Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek toplantı iki gün sürecek. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Türkiye ekonomisini anlatacak

Düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Toplantıların gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü, finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği gibi konular yer alacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması öngörülüyor.

Şimşek, küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Fortaleza'da G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Perşembe günü “Adil Geçiş Liderlik Forumu” ve “Nitelikli İş Yaratılması” oturumlarında konuşacak. Cuma günü ise “Teknoloji Kullanımı” oturumunda fikirlerini paylaşacak.

Işıkhan ayrıca, G20 üyesi ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler de yapacak.

ETİKETLER
Brezilya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Vedat Işıkhan Merkez Bankası
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