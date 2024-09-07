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Ekonomi
AA 07.09.2024 10:36

Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bu yıl "ikinci kez" artırarak B+'dan BB-'ye yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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