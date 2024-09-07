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Ekonomi
AA 07.09.2024 06:24

SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

SPK haftalık bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"​​​​​​​Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 9 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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