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Ekonomi
TRT Haber 31.07.2024 10:48

Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, "Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık dış ticaret açığı haziranda, bayram etkisi kaynaklı, geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."

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